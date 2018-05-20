Demba Ba'dan heyecanlandıran sözler

Göztepe ile sözleşmesi sona eren Senegalli golcü Demba Ba, bu hafta içinde siyah-beyazlı yöneticilerle görüşeceğini söyledi.

NTV'ye açıklama yapan Demba Ba, "Kısa süre içinde Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi ile bir görüşmem olacak. Beşiktaş'ta tekrar oynamak güzel olur ama transferim için birşey söyleyemem. Neler olacağını zaman gösterecek." ifadelerini kullandı.

Sezonun ikinci yarısında Göztepe'de kiralık olarak forma giyen 32 yaşındaki futbolcu, görev yaptığı 13 maçta 7 gol attı.

