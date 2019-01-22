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Demba Ba Medipol Başakşehir'de

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 22.01.2019 13:29 | Son Güncelleme

Devre arası transfer döneminde Robinho'yu kadrosuna katarak flaş bir transfere imza atan Medipol Başakşehir, Demba Ba'yı da transfer ederek bir flaş transfere daha imza attı.

Devre arasında kadrosunu Robinho ve Serdar Taşçı transferleriyle güçlendiren Başakşehir son bombayı patlattı. Turuncu-Lacivertliler, Galatasaray'ın da gündeminde olan Demba Ba'yı kadrosuna kattı.

Daha önce Beşiktaş ve Göztepe forması giyen, transfer döneminde de Galatasaray'ın gündeminde olan Demba Ba'yı gizlice İstanbul'a getiren turuncu-lacivertliler, golcü futbolcuya imzayı attırdı.

Öte yandan Medipol Başakşehir'in resmi Twitter hesabı, Demba Ba transferini böyle paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
demba ba Medipol Başakşehir Transfer

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
bu kadar az seyircisi olan bir takım böyle transferleri yapacak bütçeyi nerden buluyor?
bu degirmenin suyu nereden geliyor acep?
Devlet baba sağolsun...yoksa geliri olmayan bir takım bu kadar transferi yapamaz.
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