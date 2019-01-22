Demba Ba Medipol Başakşehir'de

Devre arasında kadrosunu Robinho ve Serdar Taşçı transferleriyle güçlendiren Başakşehir son bombayı patlattı. Turuncu-Lacivertliler, Galatasaray'ın da gündeminde olan Demba Ba'yı kadrosuna kattı.

Daha önce Beşiktaş ve Göztepe forması giyen, transfer döneminde de Galatasaray'ın gündeminde olan Demba Ba'yı gizlice İstanbul'a getiren turuncu-lacivertliler, golcü futbolcuya imzayı attırdı.

Öte yandan Medipol Başakşehir'in resmi Twitter hesabı, Demba Ba transferini böyle paylaştı.





