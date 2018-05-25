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Demba Ba'dan çok konuşulacak Dünya Kupası itirafı

GÖZTEPE HABERLERİ  | 25.05.2018 09:08 | Son Güncelleme

Senegal Milli Takımı’nın Dünya Kupası kadrosuna çağrılmayan Demba Ba "Bugünkü seviyeye gelebilmek için ne kadar uğraştığımı bilemezsiniz. Kendimle gurur duyuyorum” dedi.

Demba Ba'dan çok konuşulacak Dünya Kupası itirafı

Senegal Milli Takımı’nın Dünya Kupası kadrosuna çağrılmayan Demba Ba, "Hayal kırıklığına uğramadım. Teknik adamın ne karar vereceğini kontrol edemem. Üzülürsem ancak kendime zarar veririm. Yapabileceğim tek şey iyi performans göstermeye devam etmek olabilir. Yaşadığım sakatlığın ardından sıkı çalıştım ve bugünkü form durumuma geldim. 18 aylık sakatlığın ardından insanlar benim kariyerimin bitip bitmeyeceğini merak ediyorlardı. Şimdi bu insanlar ben kadroya alınmadım diye üzülüyorlar. Bugünkü seviyeye gelebilmek için ne kadar uğraştığımı bilemezsiniz. Kendimle gurur duyuyorum" dedi. (MİLLİYET)

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