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Demba Ba'nın babası hayatını kaybetti

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 10.06.2020 11:21 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir'in Senegalli yıldızı Demba Ba'nın babası Sileye Labo Ba, dün gece hayatını kaybetti.

Demba Ba'nın babası hayatını kaybetti

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Başakşehir'in başarılı golcüsü Demba Ba, baba acısıyla sarsıldı. 35 yaşındaki futbolcunun Senegal'de yaşayan babası Sileye Labo Ba, dün gece hayatını kaybetti.

Ligin başlamasına sayılı günler kala gelen bu ölüm haberiyle büyük üzüntü yaşayan Ba, şu anda İstanbul'da bulunuyor. Turuncu-lacivertli futbolcu, eğer babasının cenazesi için Senegal'e giderse Türkiye'ye dönüşte 14 günlük karantinaya girmek zorunda kalacak.

(İHA)

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