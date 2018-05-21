Demba Ba Shanghai Shenhua'ya transfer oldu

Son aylarda adı sık sık Beşiktaş'la anılan, Göztepe'nin de biten sözleşmesini yenileyip takımda kalması için görüşme yaptığı Senegalli oyuncu, Shanghai Shenhua takımıyla 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

1 / 4 Rekor bir ücretle eski kulübüne dönen Ba'nın ilk yılında Çin ekibinden 12 milyon Euro, ikinci yıl için ise 8 milyon Euro alacağı belirtildi.