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Demba Ba, Shanghai SIPG ile 3 yıllık anlaşma sağladı!

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 31.05.2018 18:04 | Son Güncelleme

Demba Ba, Çin'e dönüyor. Golcü oyuncu Demba Ba, Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Shanghai SIPG takımıyla 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Demba Ba, Shanghai SIPG ile 3 yıllık anlaşma sağladı!

Geçen sezonun ikinci yarısında Göztepe forması giyen Demba Ba, Çin'e dönüyor.

33 yaşındaki futbolcu, Çin Süper Ligi takımlarından Shanghai SIPG ile 3 yıllığına anlaşmaya vardı. Ba yapacağı sözleşme karşılığında yıllık 8 milyon Euro ücret alacak.

Yeni sezon öncesi Beşiktaş'ın da gündemine gelen Demba Ba, siyah beyazlı kulüple anlaşma sağlayamadı. Çin ekibini Fenerbahçe’nin eski teknik direktörlerinden Vitor Pereira yapıyor.

(NTV)

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demba ba Shanghai SIPG

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