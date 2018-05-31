Demba Ba, Shanghai SIPG ile 3 yıllık anlaşma sağladı!

Geçen sezonun ikinci yarısında Göztepe forması giyen Demba Ba, Çin'e dönüyor.
33 yaşındaki futbolcu, Çin Süper Ligi takımlarından Shanghai SIPG ile 3 yıllığına anlaşmaya vardı. Ba yapacağı sözleşme karşılığında yıllık 8 milyon Euro ücret alacak.
Yeni sezon öncesi Beşiktaş'ın da gündemine gelen Demba Ba, siyah beyazlı kulüple anlaşma sağlayamadı. Çin ekibini Fenerbahçe’nin eski teknik direktörlerinden Vitor Pereira yapıyor.
(NTV)
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