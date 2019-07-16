Demba Ba: Türkiye tam bir özgürlük ülkesi

"Chelsea'den Beşiktaş'a nasıl transfer oldum diyerek, bunu soran, sorgulayan arkadaşlarım olmuştu. Ama şunu söyleyeyim; öncelikle ben Müslümanım ve böyle bir Müslüman ülkede oynamaktan, yaşamaktan, dinimin gereğini yerine getirmekten dolayı çok mutluyum. Türkiye'ye baktığınız zaman burada insanlar dini gereklerini yapmakta özgürler, ben burada tam zamanında camiye gidip namazımı kılabiliyorum, ibadetimi yapabiliyorum, orucumu tutabiliyorum. Eğer bir kadın kapanmak istiyorsa kapanabiliyor, kapanmak istemiyorsa kapanmıyor ve bu bence inanılmaz bir özgürlük ve dünyanın her yerinde yok. Türkiye bir özgürlük ülkesi burada futbol oynamaktan mutluyum."

"Ben hiçbir zaman sıkıntı yaşamadım. Çünkü benim duruşum çok netti, beni bilen herkes çok iyi biliyordu ve bundan dolayı beni bununla ilgili kimse yargılayamadı, suçlayamadı. Etrafımdaki bazı futbolculara, mesela ramazan ayında oruç tutmamalarını söyleyen kulüpler, hocalar oluyordu. Onun dışında Fransa'da kadınlar başı kapalı dolaştığı için insanlar tarafından alay ediliyor ya da sözlü tacize uğruyordu. Aynı şekilde başka ülkede bir erkek dini kıyafetiyle dışarıya çıktığı zaman çok yoğun bir şekilde insanlar tarafından alay ediliyordu. Bunların hiçbiri Türkiye'de olmuyor ve tekrar ediyorum, Türkiye tamamen bir özgürlük ülkesi. Ne kadar yabancı basında Türkiye ile ilgili farklı şeyler yazılsa da ben burada yaşıyorum, burada işimi yapıyorum. Bunun yazdıkları gibi olmadığını net bir şekilde söyleyebilirim."

"BATI ÜLKELERİNDE İSLAM İNANCINDAN RAHATSIZ OLANLAR VAR"

"Benim hayat amacım, futboldan çok daha fazlası. Futbol bittikten sonra da benim hayatım bir şekilde devam edecek" sözlerini kullanan golcü futbolcu, İslam topluluklarının kendilerini iyi ifade edemediğine dikkati çekerek, "Batı ülkelerinde bu inancı çürütmek isteyen, İslam inancından rahatsız olanlar var. Batı ülkeleri tabii ki bunun (İslam'ın) kalkmasını istiyor. Bunun olmamasını istiyor, Müslüman ülkeler bu nedenle her zaman yoğun bir saldırıya uğruyor. Biz Müslümanlar olarak kendi içimizde kenetlenirsek, dağılmazsak bizi kim yıkabilir ki? Kimse yıkamaz. Biz inancımızla güçlü bir şekilde kaldıkça hiçbir batı ülkesi ya da batı düşüncesi bizi yıkamaz." değerlendirmesinde bulundu.