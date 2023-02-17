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Demek ki nasıl yazılır, demek ki yazımı nasıl olmalıdır? Demek ki ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

09.02.2023 22:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe de birleşik kelimeler önem arz etmektedir. Birden fazla bir araya gelerek oluşturulan birleşik kelimeler yeni kelimeler ve yeni anlamlar oluşturmak için bir araya getirilir. Türkçede birleşik kelime oluştururken cümle içerisindeki anlamına ve yazım kurallarına göre kelime bitişik ya da ayrı ayrı şeklinde yazılmaktadır. Belirli kurallar çerçevesinde yazılan kelimelerden birisi olan "demek ki" yazımı nasıl olmalıdır?

Demek ki nasıl yazılır, demek ki yazımı nasıl olmalıdır? Demek ki ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Birden fazla kelimenin bir araya getirilerek oluşturduğu yeni kelimelere birleşik kelime denir. Birleşik kelimeler, kelimelerin birbirinden bağımsız yeni anlamlar oluşturduğu kelimelerdir. Ancak bazen birleşik kelimelerde iki ya da bir kelime temel anlamını kaybetmeden bu anlam doğrultusunda yeni bir kelime ve anlam kazanabilir. Bazen de kelimeler tamamen anlamlarını kaybederek farklı bir anlam kazanabilir. Bu kelimeler Türkçe yazım dilindeki kurallarla vermek istedikleri anlama göre bitişik veya ayrı ayrı şekilde kullanılmaktadır. Birleşik kelimeler toplum içerisinde yazımı en çok kafa karıştırılan kelimelerdir. Bu kelimelerden en çok kullanılanlardan biri de "demek ki" kelimesidir.

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Demek ki nasıl yazılır?

Yazımı en çok karıştırılan kelimelerden biride demek ki kelimesidir. Demek ki TDK sözlüğüne göre "şu hâlde, öyle ise" anlamlarına gelen bir kelimedir. Demek ki yazımı içerisinde bulunan "ki" bağlaç olan "ki" dir. Bağlaç olan ki bazı istisnalar dışında her zaman ayrı yazılmaktadır. Bu bağlamda "Demek ki ayrı mı yazılır?" sorusuna evet cevabını vermek mümkündür. Oysaki, mademki, illaki, sanki, çünkü, belki, hâlbuki, meğerki gibi ifadeler dışında bağlaç olan ki her zaman ayrı yazılır.

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Demek ki bitişik mi yazılır?

Demek ki kelimesi ayrı yazılmaktadır. Eğer ki bağlacı bu kelimeye bitişik yazılır ise yazım yanlışı olmaktadır. Ki bağlacı çoğu kelimede yanlış kullanılmaktadır. Bu bağlacın hangi kelimede bitişik hangi kelimede ayrı yazılması gerektiğini anlamamız için bazı yöntemler vardır. Mesela kelimeden ki bağlacını çıkararak bu kelimeye ler/lar eki eklediğimizde eğer kelimenin anlamı bozulmuyor ise bu ki bitişik yazılması gereken ki ekidir. Fakat eklenen ler/lar ekinden sonra kelimenin anlamı bozuluyor ise kelimedeki “ki” ayrı yazılmalıdır. Aynı zamanda bazı istisna olan kelimeleri de göz önünde bulundurmak gerekir.

Demek ki doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler

Demek ki doğru yazılışı “demek ki” şeklindedir, "demekki" şeklindeki kullanım doğru değildir. Türk Dil Kurumu kurallarına göre de ki bağlacının ayrı yazılması gerekir. Türk Dil Kurumuna göre de bu kelime “demek ki” şeklinde olup doğru yazılışının bu şekilde olduğu ifade edilmektedir. Ki bağlacının bitişik yazılması hâlinde ise bu kelimenin yanlış olduğu görülmektedir. Demek ki yazımı ile ilgili örnek cümleler:

  • Demek ki onu hala çok sevdiğimin farkında değil.
  • Böyle dediklerine göre demek ki ne yaptığımı hâlâ anlamadılar.
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