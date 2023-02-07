Altüst nasıl yazılır, altüst yazımı nasıl olmalıdır? Altüst ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Altüst kelimesi iki farklı kelimenin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Birleşik kelimelerden olan altüst aynı zamanda kelime grubu olarak da bilinmektedir. Birleşik kelimeler yazımı en sık yanlış yapılan kelimeler arasında yer alır. Bu sebeple birleşik yapılı kelimelerin nasıl yazıldığı araştırılan konular arasındadır. Altüst kelimesi de yaygın bir kullanım alanına sahiptir.

Altüst nasıl yazılır?

Altüst ayrı mı yazılır konusunda sıklıkla hata yapılır. Kelimenin hem ayrı hem de bitişik yazıldığı görülse de altüst TDK kurallarına göre tek bir yazıma sahiptir. Altüst kelimesi "çok karışık ve dağınık" anlamına gelmektedir. Cümle içerisinde sıfat görevi gören altüst kelimesi ayrıca deyimlerde de yer almaktadır. Altüst kelimesi hemen hemen herkesin kullandığı bir kelimedir. Birleşik yapılı bir kelime olan altüst yazımı sırasında hata yapılabilmektedir. İmla kurallarında kaynak olarak Türk Dil Kurumu alınmalıdır. Bu sebeple altüst TDK tarafından bitişik şekilde yazılmalıdır.

Altüst – Doğru kullanım

Alt üst – Yanlış kullanım

Altüst bitişik mi yazılır?

Karışık ve dağınık anlamları taşıyan altüst birleşik kelimelerden birisidir. Altüst kelimesi ayrı ayrı yazıldığından farklı anlamlara gelmektedir. Bu sebeple altüst kelimesi yazım hâlindeyken bitişik şekilde yazılmalıdır. Yazım kılavuzuna göre altüst doğru yazılışı bitişik olmalıdır. Altüst kelimesinin doğru yazılışını cümle içinde örnek vermek gerekirse: