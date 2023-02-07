Yüz yüze nasıl yazılır, yüz yüze yazımı nasıl olmalıdır? Yüz yüze ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçeyi doğru bir şekilde kullanmak için kelimelerin nasıl yazıldığının bilinmesi gerekmektedir. En sık yapılan yazım hatalarından biri de yüz yüze kelimesidir. Bu sebeple yüz yüze kelimesinin nasıl yazıldığı araştırılan konular arasındadır. Yüz yüze, karşı karşıya anlamı taşımaktadır. Cümle içerisinde zarf görevi gören yüz yüze yazımı en çok hata yapılan kelimelerden biridir.

Yüz yüze nasıl yazılır?

Yüz yüze kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı, karşı karşıya, vicahen anlamı taşımaktadır. Ayrıca yüz yüze kelimesi zarf görevi görmekte ve mecaz anlamda da kullanılmaktadır. Deyimlerde sık sık yer alan yüz yüze TDK tarafından belirlenen kurallara göre ayrı ayrı yazılmalıdır. "Yüz yüze ayrı mı yazılır?" sorusunun cevabı "evet" olacaktır. Birleşik şekilde yazılan yüz yüze kelimesi imla kurallarına göre yanlıştır.

Yüz yüze – Doğru kullanım

Yüzyüze – Yanlış kullanım

Yüz yüze bitişik mi yazılır?

Yüz yüze kelimesi ayrı ayrı anlamlı ifadeler olduğu için bitişik yazılmamalıdır. Yüz kelimesi tek başına iki farklı anlam içermektedir. Ancak yüze kelimesi ile birlikte kullanıldığında tek bir anlamdan bahsetmek mümkündür. Birçok alanda karşımıza çıkan yüz yüze yazımı yanlışlık yapılan kelimelerden biridir. Yüz yüze doğru yazılışı burada olduğu gibi ayrı bir biçimde olması gerekmektedir.