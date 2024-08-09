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  4. Demet Akalın 18 bin TL'lik su faturasına isyan etti! MUSKİ harekete geçti

Demet Akalın 18 bin TL'lik su faturasına isyan etti! MUSKİ harekete geçti

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
09.08.2024 15:36
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Son dönemde Instagram yasağına gösterdiği tepkiler ile sık sık adından söz ettiren ünlü şarkıcı Demet Akalın şimdi de X (twitter) üzerinden Bodrum'daki evine gelen 18 bin TL'lik su faturasına isyan etti. Akalın'ın sözleri üzerine MUSKİ harekete geçti.

MYNET-Her açıklaması, her giydiği ve her söylediği olay olan Demet Akalın son günlerde verdiği kilolar ile dikkat çekiyor. 6 kilo yağ aldırıp 11 kilo veren ünlü isim son haliyle büyük beğeni topluyor.

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeyi başaran Akalın son günlerde Instagram yasağına gösterdiği tepkiler ile dikkat çekiyor.

demet akalın

SU FATURASINA İSYAN ETTİ

Her fırsatta 'Instagram açılsın' diyen Akalın şimdi de X (twitter) üzerinden Bodrum'daki evine gelen su faturası miktarını paylaşıp isyan etti.

AKALIN

Ünlü şarkıcı 'Oturmadığım Bodrum'daki eve 18 bin TL su parası gelmiş, hayaletler geziyor herhalde evde' ifadeleri kullanıp MUSKİ Genel Müdürlüğü'nü etiketledi.

MUSKİ'DEN CEVAP GECİKMEDİ

Akalın'ın bu paylaşımına ise MUSKİ kayıtsız kalmadı ve X (twitter) üzerinden cevap verdi. MUSKİ'nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden 'Sayın Demet Akalın, şikayetiniz ile ilgili ekiplerimizi gerekli incelemeleri yapmak üzere konut aboneliğinizin bulunduğu adrese yönlendirmiş bulunmaktayız.' ifadeleri kullanıldı.

muski

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Demet Akalın
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