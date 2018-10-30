Demet Akalın'a Okan Kurt dövmeleri sorulunca...

Demet Akalın ile Okan Kurt 6,5 yıllık evliliklerini geçtiğimiz eylül ayında noktaladı.

Çift, boşanmanın ardından birbirlerini sosyal medyada takibi bıraktı... Demet Akalın 'Okan ile asla görüşmüyorum' açıklaması yaptı.

Çift, evli kaldıkları süre içerisinde birbirlerini hatırlatan çok sayıda dövme yaptırdı.

Akalın, bileğine kurt dövmesi yaptırıp Okan yazdırdı. Okan Kurt ise sırtına Demet Akalın'ın portresini kazıttı.

Bir takipçisi dün Demet Akalın'a "Okan ve Kurt dövmeleri ne oldu, meraktayız?' diye sordu.

Demet Akalın'dan ise yanıt gecikmedi: Duruyor ne olacaktı ki, anlamadım!

