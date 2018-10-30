MAGAZİN

Demet Akalın'a Okan Kurt dövmeleri sorulunca...

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.10.2018 09:37 | Son Güncelleme

Evlerine haciz geldikten sonra boşanma kararı alan Demet Akalın ve Okan Kurt'un özel hayatı merak edilmeye devam ediyor! Akalın'ın takipçileri bu sefer de yaptırdığı Okan Kurt dövmelerini sordu.

Demet Akalın'a Okan Kurt dövmeleri sorulunca...

Demet Akalın ile Okan Kurt 6,5 yıllık evliliklerini geçtiğimiz eylül ayında noktaladı.

Çift, boşanmanın ardından birbirlerini sosyal medyada takibi bıraktı... Demet Akalın 'Okan ile asla görüşmüyorum' açıklaması yaptı.

5bd7e26367b0a929781d9c88

Çift, evli kaldıkları süre içerisinde birbirlerini hatırlatan çok sayıda dövme yaptırdı.

Akalın, bileğine kurt dövmesi yaptırıp Okan yazdırdı. Okan Kurt ise sırtına Demet Akalın'ın portresini kazıttı.

Bir takipçisi dün Demet Akalın'a "Okan ve Kurt dövmeleri ne oldu, meraktayız?' diye sordu.

5bd7e3c667b0a929781d9c8f

Demet Akalın'dan ise yanıt gecikmedi: Duruyor ne olacaktı ki, anlamadım!

PARTNERNASA, bu kez Hayalet Nebula'nın görüntülerini çektiNASA, bu kez Hayalet Nebula'nın görüntülerini çekti
Bülent Ersoy: Beni taciz eden kişinin kafayı yemesi lazım Bülent Ersoy: Beni taciz eden kişinin kafayı yemesi lazım
Engin Altan Düzyatan'ın yeni projesi belli olduEngin Altan Düzyatan'ın yeni projesi belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
demet akalın Demet Akalın dövme Okan Kurt

En Çok Okunan Haberler

Fetullah Gülen, Metin Külünk için suikast emri mi verdi?

Fetullah Gülen, Metin Külünk için suikast emri mi verdi?

Ahmet Hakan'dan Fatih Tezcan'a: Kripto FETÖ’cü

Ahmet Hakan'dan Fatih Tezcan'a: Kripto FETÖ’cü

Abdulkadir Selvi'den bomba kulis! İşte AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayları

Abdulkadir Selvi'den bomba kulis! İşte AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayları

Çukur'a flaş transfer! İdris'in eski aşkı Meliha'yı kim oynuyor? Çukur dizisinde Meliha rolündeki Şenay Gürler kimdir?

Çukur'a flaş transfer! İdris'in eski aşkı Meliha'yı kim oynuyor? Çukur dizisinde Meliha rolündeki Şenay Gürler kimdir?

Botoks yaptıran kocasını 'Azdın sen' deyip dövdü

Botoks yaptıran kocasını 'Azdın sen' deyip dövdü

ABD bunu konuşuyor: Trump bedel ödeyebilir! Avantaj Erdoğan'da

ABD bunu konuşuyor: Trump bedel ödeyebilir! Avantaj Erdoğan'da

Okuyucu Yorumları 3 yorum
dayananıklı dövüşlü boşanma
formalite icabı boşandılar. bilmeyecek ne var bunda ?
mal kaçırmak için formaliteden boşandılar yedirirlermi o kadar servetlerini
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rita Ora'nın sahne kostümü olay oldu

Rita Ora'nın sahne kostümü olay oldu

Cem Özer'in eşi Pınar Dura Özer hastane sürecini anlattı!

Cem Özer'in eşi Pınar Dura Özer hastane sürecini anlattı!

Mustafa Sandal'dan Ceren Hindistan'a olay mesajlar

Mustafa Sandal'dan Ceren Hindistan'a olay mesajlar

Serdar Ortaç'ın eşi Chloe ile ilgili flaş iddia: Darp edildi

Serdar Ortaç'ın eşi Chloe ile ilgili flaş iddia: Darp edildi

Kerimcan Kamal'dan Doğa Rutkay'a romantik mesaj

Kerimcan Kamal'dan Doğa Rutkay'a romantik mesaj

Selin Şekerci ile Caner Cindoruk barıştı mı?

Selin Şekerci ile Caner Cindoruk barıştı mı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.