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Demet Akalın: Burs verdiğim çocuklar adam oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2020 21:38 | Son Güncelleme

Demet Akalın, pandemi nedeniyle kızı Hira’yı okula göndermek istemediği ve online eğitimin de verimsiz olduğunu düşündüğü için eve sigortalı ve maaşlı bir öğretmen tuttuğunu açıklamıştı. Bu sözlerinin sosyal medyada gündem olmasının ardından Akalın sosyal medyadan açıklama yaptı.

Demet Akalın: Burs verdiğim çocuklar adam oldu

Okulların açılıp açılmayacağı ile ilgili sosyal medyada yazdıkları her defasında gündem olan şarkıcı Demet Akalın, kızı Hira için özel öğretmen tuttuklarını açıklayarak "Şimdilik online eğitim var mecburen biz sitede oturanlar toplanıp öğretmen tutacaktık ama herkes taşındı ben de kendim sigortalı, maaşlı hoca tutmak zorunda kaldım. Şikayetçi değilim şuanda ama ilerleyen dakikalarda bilmiyorum ne olacak?" ifadelerini kullanmıştı. Akalın'ın bu sözleri sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

"OKUL AÇILIRSA..."

Twitter'den eleştirilere yanıt veren Akalın paylaşımında "Zannedersin çocuğu lord okuluna yazdırdım!!! Okul açılırsa okula gidecek dert yapmayın. Burs verdiğim çocuklar adam oldu. Onu yazın! Daha faydalı bilgi…" ifadelerini kullandı.

dm

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
ama sen adam olamadın
sanada ben burs vereyim de yok ol
yapılan iyilik söylenmez .
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