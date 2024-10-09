Demet Akalın'dan cani Semih Çelik'in annesine sert tepki! 'Psikopat oğlu...'

Semih Çelik'in 19 yaşındaki iki genç kadını canice katletmesinin ardından Türkiye adeta yasa boğuldu. Çelik ailesinin verdiği ifadeler de gündem oldu. Önce baba Adem Çelik, oğlunun nasıl biri olduğuna dair bilgiler vermişti.

Kurye olarak çalışan baba Adem Çelik, polise, Eyüpsultan ilçesinde öldürülen maktul Ayşenur Halil isimli genç kızın oğlunun sevgilisi olduğunu, Fatih’te surlarda öldürdüğü İkbal Uzuner adlı genç kızın da oğlunun okul arkadaşı olduğunu anlatmıştı. Oğlunun psikolojik sorunlarının olduğunu anlatan baba, oğlunun daha önce rahatsızlığıyla ilgili hastanede tedavi gördüğünü söylemişti.

"İKBAL OĞLUMU HİÇ RAHAT BIRAKMADI"

Katil Semih Çelik'in annesi de Katil Semih Çelik'in annesi sessizliğini bozmuştu ve Atv Haber'e konuşmuştu. "Benim çocuğum intihara eğilimliydi" diyen anne Hafize Çelik şunları anlatmıştı.

"Herkes bize kızıyor. Ya ben çocuğumun böyle bir şey yapmasını... Kendine yapsaydı, onlara yapmasaydı ya! Benim çocuğum intihara eğilimliydi ama ben onun bu şekilde yapacağını asla tahmin etmezdim. İntihar etmişti ama ben böyle bir şey yapacağı asla aklıma gelmezdi. Benim çocuğum öyle bir çocuk değil. Hastaydı, ben onu doktor doktor gezdirdim. Elimden geleni yaptım ama o İkbal onu hiç rahat bırakmadı, sürekli aradı. 2021 yılında "Gözlerini oyacağım" dediği videoyu ona göndermiş de hala o kızı İstanbul'da nasıl tutuyor? Sizin çocuğunuza öyle bir video gelse ne yaparsınız? Sadece okul naklini değiştirdiler. Ben anne olarak İkbal'in annesini de babasını da çok uyardım. İnanın, çok uyardım. Önlem almaları için 'Kaybolun ortadan' dedim. "Benim çocuğum 'Yapmam, görüşmem' der, görüşür" dedim. "Ben çocuğuma güvenmiyorum, benim çocuğum normal değil" dedim. Onlar da eve yeni taşındıklarını söylediler, nasıl şey yapacaklarmış... Dedim ki 'Çocuğunuz mu önemli eviniz mi?'"

DEMET AKALIN'DAN ANNENİN BU SÖZLERİNE SERT ÇIKIŞ!

Anne Hafize Çelik'in İkbal'in ailesini suçladığı açıklamaları ise tepkiyle karşılandı. Sosyal medyada gündem olan bu ifadelere ise Demet Akalın kayıtsız kalamadı. Akalın, "Ne güzel iş ya psikopat oğlu rahat yaşayacak sıradaki kurbanı bekleyecek. Nitekim diğer sevgiliyi de öldürdü!" dedi.