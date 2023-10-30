Demet Akalın'dan 'Eurovision' serzenişi! Cumhuriyet kutlamalarında Edis'i işaret edip noktayı koydu: "Yürür gider!"

Ünlü pop müzik şarkıcısı Demet Akalın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve cumhuriyetin 100. yılı olması sebebiyle Maltepe etkinlik alanında sahne alan Edis başta Twitter (X) olmak üzere sosyal medyayı salladı. Edis'in 'Yalan' şarkısında dansçılarıyla yaptığı halay izleyenleri büyüledi.

DEMET AKALIN'DAN EDİS'E ÖVGÜ DOLU SÖZLER!

Ünlü şarkıcı Demet Akalın bu görüntüyü paylaşıp şu ifadeleri kullandı:

"Şu performansla yürür gider birinci de oluruz! Hadi başlatalım, geri dönelim şu Eurovision'a!"







