MAGAZİN

Demet Akalın'dan İstanbul Havalimanı yorumu

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.05.2019 09:11 | Son Güncelleme

Hizmete yeni açılan İstanbul Havalimanı'na genelde ünlülerden eleştiri gelirken Demet Akalın yapılan bu eleştirilere tepki gösterdi. Akalın ilk kez gittiği havalimanına bayıldı.

Geçtiğimiz aylarda hizmete giren İstanbul Havalimanı'ndan video paylaşan isimlerin arasına Demet Akalın da katıldı.

Şarkıcı arkadaşı Fatih Ürek’le birlikte İstanbul Havalimanı’ndan yolculuk yapan Akalın, ilk defa geldiğini söylediği havalimanında bir video çekip duygularını paylaşmayı da ihmal etmedi.

Çok büyük olduğu yönünde eleştirilen ve yolculuk sürelerinin uzadığı yönünde paylaşımlar yapılan havalimanından gayet memnun olduğu görülen Demet Akalın "Şu havaalanına b.k atanın..." yorumu olay oldu.

Akalın İstanbul Havalimanı hakkında kötü konuşanları eleştirdiği videoda; havalimanının camlarını beğendiğini söylerken Ürek ise "beni gururlandırıyor" diyerek arkadaşını destekledi.

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