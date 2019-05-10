Demet Akalın'dan İstanbul Havalimanı yorumu

Geçtiğimiz aylarda hizmete giren İstanbul Havalimanı'ndan video paylaşan isimlerin arasına Demet Akalın da katıldı.

Şarkıcı arkadaşı Fatih Ürek’le birlikte İstanbul Havalimanı’ndan yolculuk yapan Akalın, ilk defa geldiğini söylediği havalimanında bir video çekip duygularını paylaşmayı da ihmal etmedi.

Çok büyük olduğu yönünde eleştirilen ve yolculuk sürelerinin uzadığı yönünde paylaşımlar yapılan havalimanından gayet memnun olduğu görülen Demet Akalın "Şu havaalanına b.k atanın..." yorumu olay oldu.

Akalın İstanbul Havalimanı hakkında kötü konuşanları eleştirdiği videoda; havalimanının camlarını beğendiğini söylerken Ürek ise "beni gururlandırıyor" diyerek arkadaşını destekledi.

