Demet Akalın'dan 'yaşlanmışsın' yorumuna olay cevap! Ünlü şarkıcı çileden çıktı

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlülerden olan Demet Akalın, sahne öncesi pozlarını Instagram hesabında paylaşmaya devam ediyor. Sahne kıyafetine dikkat çeken ünlü şarkıcı, olumsuz yorum yapan takipçisine verdiği cevapla herkesi şaşırttı.
Bir hayranının "Abla yaşlanmışsın, kusura bakma ama söylemem lazım" sözüne içerleyen Demet Akalın adeta küplere bindi.
Gelen yorum karşısında sinirlenen Demet Akalın çirkin bir ifade kullandı.
Ünlü şarkıcı Twitter hesabından verdiği yanıtta şu ifadeyi kullandı:
"Bu çirkinlikle aç karnına .... ye"