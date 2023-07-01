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Demet Akalın'dan 'yaşlanmışsın' yorumuna olay cevap! Ünlü şarkıcı çileden çıktı

01.07.2023 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demet Akalın konser sonrası çekildiği fotoğrafı Twitter hesabında paylaştı. Bir takipçisinin "Abla yaşlanmışsın, kusura bakma ama söylemem lazım" yorumuna sinirlenen ünlü şarkıcı çirkin bir ifade kullanarak yanıt verdi. İşte Demet Akalın'ın sosyal medyada gündem olan o paylaşımı...

Demet Akalın'dan 'yaşlanmışsın' yorumuna olay cevap! Ünlü şarkıcı çileden çıktı

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlülerden olan Demet Akalın, sahne öncesi pozlarını Instagram hesabında paylaşmaya devam ediyor. Sahne kıyafetine dikkat çeken ünlü şarkıcı, olumsuz yorum yapan takipçisine verdiği cevapla herkesi şaşırttı.

DEMET AKALIN

DEMET AKALIN'I SİNİRLENDİREN YORUM

Bir hayranının "Abla yaşlanmışsın, kusura bakma ama söylemem lazım" sözüne içerleyen Demet Akalın adeta küplere bindi.

transparan-giyen-demet-akalın-mini-etekli-poz-verdi

"BU ÇİRKİNLİKLE..."

Gelen yorum karşısında sinirlenen Demet Akalın çirkin bir ifade kullandı.

Demet Akalın kapak

Ünlü şarkıcı Twitter hesabından verdiği yanıtta şu ifadeyi kullandı:

"Bu çirkinlikle aç karnına .... ye"

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