Demet Akalın depremzedeler için 4 tane ev hazırladı! Bir sene ödeme almayacak

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7’lik ve 7,6’lık depremler, 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Can kaybı her geçen dakika artarken binlerce depremzede de evsiz kaldı.

Şarkıcı Demet Akalın ise depremzedeler için ilk günden beri büyük çaba gösteriyor. Akalın son olarak sosyal medya hesabından İstanbul Pendik'te bulunan dört evi depremzedelere açacağını duyurdu.

Akalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Pendik’teki dört evde bir sene oturacaklar ama içi sıfır… Sıfır eşya göndermek isteyenler ulaşsın bana” dedi.

