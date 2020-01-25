Demet Akalın Elazığ depremi için harekete geçti! 'Ben kamyonetimi tuttum'

Elazığ dün 6.8 şiddetindeki depremle sarsıldı. Dün saat 20.55’teki depremin merkezi Sivrice ilçesi olarak açıklandı. Deprem Malatya, Diyarbakır, Tunceli, Mardin, Bingöl, Bitlis, Suriye ve Irak’tan hissedildi. Deprem bölgesine yardım için herkes seferber oldu.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme yaptığı için gündeme gelen Demet Akalın dayanışma mesajı yayınlamakla kalmadı hemen harekete geçti.

Şarkıcı Demet Akalın, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgedeki vatandaşlar için bot ve mont yardımında bulundu. Akalın paylaşımına, "Ben kamyonetimi tuttum. Üsküdar Belediyesi'nin tırına teslim ediliyor. Uyuyan dostların canı sağ olsun" notunu düştü.