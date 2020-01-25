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Demet Akalın Elazığ depremi için harekete geçti! 'Ben kamyonetimi tuttum'

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 11:23 | Son Güncelleme

Türkiye, dün akşam saat 20.55'te Elazığ'dan gelen son dakika deprem haberiyle sarsıldı. Elazığ ile Malatya'da yıkıma neden olan 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası yardımlar hazırlanmaya başladı. Demet Akalın da depremde yardıma ihtiyaç duyanlar için hemen harekete geçti.

Demet Akalın Elazığ depremi için harekete geçti! 'Ben kamyonetimi tuttum'

Elazığ dün 6.8 şiddetindeki depremle sarsıldı. Dün saat 20.55’teki depremin merkezi Sivrice ilçesi olarak açıklandı. Deprem Malatya, Diyarbakır, Tunceli, Mardin, Bingöl, Bitlis, Suriye ve Irak’tan hissedildi. Deprem bölgesine yardım için herkes seferber oldu.

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Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme yaptığı için gündeme gelen Demet Akalın dayanışma mesajı yayınlamakla kalmadı hemen harekete geçti.

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Şarkıcı Demet Akalın, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgedeki vatandaşlar için bot ve mont yardımında bulundu. Akalın paylaşımına, "Ben kamyonetimi tuttum. Üsküdar Belediyesi'nin tırına teslim ediliyor. Uyuyan dostların canı sağ olsun" notunu düştü.

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