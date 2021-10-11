Demet Akalın Gülben Ergen'i hedef aldı! Yanıt gecikmedi

Önceki gün Bodrum konserinde müzikseverlerle buluşan Demet Akalın'ın yaptığı açıklama gündem olmuş, Gülben Ergen hayranlarının ise tepkisini çekmişti. Yakın zamanda hayata geçireceği projesini anlatan 49 yaşındaki popçu, "Bir köy okulu yaptırıyorum. Ama Gülben gibi milletten para toplayarak değil, kendi paramla” dedi.

"ŞAKA İKİ KİŞİNİN AYNI ANDA GÜLMESİ GEREKEN BİR DURUM DEĞİL Mİ?"

Demet Akalın, sosyal medyada bir magazin hesabının yayınladığı, "Demet Akalın, Gülben Ergen'i diline dolamış. Demo şaka yapmıştır. Sizce?" mesajına yorum yazdı. Ünlü şarkıcı, söz konusu paylaşımın altına "Herhalde şaka" yorumunda bulundu. Gülben Ergen ise Akalın'ın 'şaka' savunmasına dikkat çeken bir cevap verdi.

Gönderisine Demet'i etiketleyen Ergen, "Şaka iki kişinin aynı anda gülmesi gereken bir durum değil mi? Derneğimizi, benim yıllardır emeğimi en iyi bilenlerdensin sen" ifadelerini kullandı.



