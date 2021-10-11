MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Demet Akalın Gülben Ergen'i hedef aldı! Yanıt gecikmedi

Demet Akalın Gülben Ergen'i hedef aldı! Yanıt gecikmedi

11.10.2021 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum'da konser veren Demet Akalın, sahnede Gülben Ergen'i hedef alan açıklamada bulundu. Yaptığı sosyal medya paylaşımı ile şaka yaptığını söyleyen Demet Akalın'a, Gülben Ergen'den yanıt gecikmedi.

Demet Akalın Gülben Ergen'i hedef aldı! Yanıt gecikmedi

Önceki gün Bodrum konserinde müzikseverlerle buluşan Demet Akalın'ın yaptığı açıklama gündem olmuş, Gülben Ergen hayranlarının ise tepkisini çekmişti. Yakın zamanda hayata geçireceği projesini anlatan 49 yaşındaki popçu, "Bir köy okulu yaptırıyorum. Ama Gülben gibi milletten para toplayarak değil, kendi paramla” dedi.

616410c286b2453f245ae18d

"ŞAKA İKİ KİŞİNİN AYNI ANDA GÜLMESİ GEREKEN BİR DURUM DEĞİL Mİ?"

Demet Akalın, sosyal medyada bir magazin hesabının yayınladığı, "Demet Akalın, Gülben Ergen'i diline dolamış. Demo şaka yapmıştır. Sizce?" mesajına yorum yazdı. Ünlü şarkıcı, söz konusu paylaşımın altına "Herhalde şaka" yorumunda bulundu. Gülben Ergen ise Akalın'ın 'şaka' savunmasına dikkat çeken bir cevap verdi.

Gönderisine Demet'i etiketleyen Ergen, "Şaka iki kişinin aynı anda gülmesi gereken bir durum değil mi? Derneğimizi, benim yıllardır emeğimi en iyi bilenlerdensin sen" ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İngiliz basını gelen hesapla şoke olduİngiliz basını gelen hesapla şoke oldu
Tehdit büyüyor! Bir ilde daha görüldüTehdit büyüyor! Bir ilde daha görüldü
Böyle fizik görülmedi! İç çamaşırlı pozuyla akılları baştan aldıBöyle fizik görülmedi! İç çamaşırlı pozuyla akılları baştan aldı
Anahtar Kelimeler:
Demet Akalın Gülben Ergen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Karadağlı'nın savunması olay oldu: Zaten Demirtaş'ı sahiplenen biriymiş

Karadağlı'nın savunması olay oldu: Zaten Demirtaş'ı sahiplenen biriymiş

Öğrenci servisi devrildi: 5 ölü, 3 yaralı

Öğrenci servisi devrildi: 5 ölü, 3 yaralı

İngiltere'de büyük kriz! Fabrikalar kapanabilir

İngiltere'de büyük kriz! Fabrikalar kapanabilir

Hepsi aynı şikâyetle başvurdu! Koronavirüs aşısında yeni yan etki iddiası

Hepsi aynı şikâyetle başvurdu! Koronavirüs aşısında yeni yan etki iddiası

Tartıştığı kişiler tarafından öldürüldü, yakınları sinir krizi geçirdi! Kahreden detay

Tartıştığı kişiler tarafından öldürüldü, yakınları sinir krizi geçirdi! Kahreden detay

Yok artık Messi! Muslera'ya şut çekmeden gol attı

Yok artık Messi! Muslera'ya şut çekmeden gol attı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

"Ölümden döndüm" demişti! Alişan'dan 2 milyonluk dava

"Ölümden döndüm" demişti! Alişan'dan 2 milyonluk dava

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Porno imasına ateş püskürdü! Eski görüntüleri yayınladı

Porno imasına ateş püskürdü! Eski görüntüleri yayınladı

İç gösteren gelinlik krizi iddiası! Yanıt geldi

İç gösteren gelinlik krizi iddiası! Yanıt geldi

Gözlerden uzak büyüttükleri kızları düğünde! Güzelliğini annesinden almış

Gözlerden uzak büyüttükleri kızları düğünde! Güzelliğini annesinden almış

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.