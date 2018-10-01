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Demet Akalın Gülşen'i affetti Seren Serengil'i sildi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.10.2018 11:27 | Son Güncelleme

Okan Kurt’tan 12 Eylül’de boşanan Demet Akalın, zor gününde kendisini yalnız bırakan Seren Serengil ile dostluğunu bitirdi.

Demet Akalın Gülşen'i affetti Seren Serengil'i sildi!

Seren Serengil’i sosyal medya hesabından takipten çıkaran Demet Akalın, Instastory’de şu mesajı yayınladı:

'VALLAHİ KOMİKSİNİZ!'
“Ayın 11’ine kadar günde 1500 kere ara... İki haftadır ne ses ne soluk. Vallahi komiksiniz. Bye! (hoşça kal)”

GÜLŞEN ARADI DEMET YUMUŞADI
Demet Akalın, Gülşen’e de aynı nedenden kızmıştı ancak geçen hafta popçudan gelen telefonla yumuşadı.

NE OLMUŞTU?
Geçen günlerde Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin yaşadığı Beykoz'daki villada haciz işlemi yapıldı. Daha önce 'Gerekirse borcu birlikte öderiz' açıklamasını yapan Demet Akalın son dakika gelişmelerinden sonra ayrılık kararı aldı.

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demet akalın gülşen Seren Serengil

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