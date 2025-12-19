MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Talat Bulut yürümekte zorlandı "Ağrılarım var"

Uzun süredir ekrandan uzak olan oyuncu Talat Bulut alışveriş merkezinde görüntülendi. Yürümekte zorlandığı dikkat çeken Bulut'un son hali sevenlerini endişelendirdi.

Talat Bulut yürümekte zorlandı "Ağrılarım var"

Bir dönem 'Yasak Elma' setindeki taciz iddialarıyla gündeme gelen Talat Bulut AVM'de görüntülendi.

'Yasak Elma' dizisinin setinde, kostüm asistanı Özge Ş.’ye tacizde bulunduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan ve takipsizlik kararı verilen oyuncu Talat Bulut uzun süredir ekranlardan uzakta.

Talat Bulut yürümekte zorlandı "Ağrılarım var" 1

Sabah'ta yer alan habere göre; Bulut, önceki gün Etiler'deydi. Yürümekte zorlandığı gözlenen Bulut, "Ağrılarım var, yürümekte zorlanıyorum" yanıtını verdi.

Talat Bulut yürümekte zorlandı "Ağrılarım var" 2

Gazetecilerin yeni yıl planlarını sorması üzerine ise oyuncu, "Param yok, yeni yılda buradayım" diyerek güldü.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cübbeli Ahmet'ten "Güllü" yorumu! Kahvaltıda bunu konuşuyorlarmışCübbeli Ahmet'ten "Güllü" yorumu! Kahvaltıda bunu konuşuyorlarmış
Fragmanı izleyen seyirciler şoke oldu: Yemeklerini burnundan...Fragmanı izleyen seyirciler şoke oldu: Yemeklerini burnundan...

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Talat Bulut
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şamil Tayyar: "Uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış"

Şamil Tayyar: "Uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış"

GAİN soruşturması: 3 şüpheli tutuklandı

GAİN soruşturması: 3 şüpheli tutuklandı

Kupada inanılmaz maç! Sadece 10 dakikada geri döndüler

Kupada inanılmaz maç! Sadece 10 dakikada geri döndüler

Gözaltına alınıp serbest bırakılan Danla Bilic'ten ilk açıklama

Gözaltına alınıp serbest bırakılan Danla Bilic'ten ilk açıklama

Öğrenmek için para bile teklif etti: Terzi, çiftçi, şoförlükten o işe geçti

Öğrenmek için para bile teklif etti: Terzi, çiftçi, şoförlükten o işe geçti

2 rakam verdi: 'Birinin altında olmayacak, birini geçmeyecek'

2 rakam verdi: 'Birinin altında olmayacak, birini geçmeyecek'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.