Talat Bulut yürümekte zorlandı "Ağrılarım var"

Bir dönem 'Yasak Elma' setindeki taciz iddialarıyla gündeme gelen Talat Bulut AVM'de görüntülendi.
'Yasak Elma' dizisinin setinde, kostüm asistanı Özge Ş.’ye tacizde bulunduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan ve takipsizlik kararı verilen oyuncu Talat Bulut uzun süredir ekranlardan uzakta.
Sabah'ta yer alan habere göre; Bulut, önceki gün Etiler'deydi. Yürümekte zorlandığı gözlenen Bulut, "Ağrılarım var, yürümekte zorlanıyorum" yanıtını verdi.
Gazetecilerin yeni yıl planlarını sorması üzerine ise oyuncu, "Param yok, yeni yılda buradayım" diyerek güldü.
