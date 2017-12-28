Demet Akalın, hayranına 7 bin liralık çizme hediye etti

Demet Akalın sahnede hayranlarını coşturdu. Tarsus´un kurtuluş gününde sahne almaktan mutlu olduğunu ifade belirten Demet Akalın, doğum günü Tarsus´un kuruluşuna denk gelen hayranı 27 yaşınrdaki Duygu Temir´e 7 bin TL´ye aldığı çizmeyi hediye ederek onu mutlu etti.

NÜFUS CÜZDANINI KONTROL ETTİ

Demet Akalın, çizmeyi hediye ettiği hayranının nüfus cüzdanını kontrol ederek doğum gününün 27 Aralık olup olmadığını kontrol etti ve konser sonunda çizmesini hayranına teslim etti.