MAGAZİN

Demet Akalın, hayranına 7 bin liralık çizme hediye etti

MAGAZİN HABERLERİ | 28.12.2017 15:25 | Son Güncelleme 23 dakika önce

Tarsus'un düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ncı yıl dönümünde sahneye çıkan Demet Akalın, 7 bin TL'ye aldığı çizmesini doğum günü 27 Aralık olan hayranına hediye etti.

Demet Akalın, hayranına 7 bin liralık çizme hediye etti

Demet Akalın sahnede hayranlarını coşturdu. Tarsus´un kurtuluş gününde sahne almaktan mutlu olduğunu ifade belirten Demet Akalın, doğum günü Tarsus´un kuruluşuna denk gelen hayranı 27 yaşınrdaki Duygu Temir´e 7 bin TL´ye aldığı çizmeyi hediye ederek onu mutlu etti.

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NÜFUS CÜZDANINI KONTROL ETTİ
Demet Akalın, çizmeyi hediye ettiği hayranının nüfus cüzdanını kontrol ederek doğum gününün 27 Aralık olup olmadığını kontrol etti ve konser sonunda çizmesini hayranına teslim etti.

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Anahtar Kelimeler:
demet akalın TARSUS

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