Şarkı klibi müstehcen bulunmuştu! Mabel Matiz için karar verildi

Kamuoyunda Mabel Matiz olarak tanınan şarkıcı Fatih Karaca hakkında, dijital platformlarda yayınlanan "Ha Leylim" isimli şarkısına ait video klibin, şarkı sözleriyle birlikte değerlendirildiğinde "müstehcenlik" suçu kapsamında kaldığı değerlendirilerek resen soruşturma başlatılmıştı.
YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI TEDBİRİ
Soruşturma kapsamında Fatih Karaca, savcılıkta ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.
Karaca, işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe, ‘yurt dışı çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.
Mabel Matiz’e daha önce “Perperişan” şarkısı nedeniyle “müstehcenlik” suçlamasıyla dava açılmış, Matiz o davadan beraat etmişti.
HA LEYLİM SÖZLERİ:
Baş koydum sen'le aşkın yastığına
Aşk olsun, gelme görmezden
Yangın var bende, söndürüver bari
Bir rüzgâr esti körfezden
Alsam, versem de düşse bu süngü
O ağzında bir güneşlensem
Çektim çoktan kapılarına sürgüyü
Ya teslim ol ya güreş ben'len
Kaptırdım seline, kandım meçhulüne
Sayende ağaç oldum bur'da, sokağında, caddende
Sabrımın da sonu var biline
Kızgın demir hep av'cumda, darlandı müneccimler
Gel, kurtar, oku değdir kalbime
Çabuk, haydi çabuk
Ha leylim, bi' ses ver be, güzelim
Bu gece bana gel, şeker ezelim
Yaradan duysun da, muradımı versin de
Yaz maz gelsin, gezinelim
Garibim, "keşke"m ve helalim
Dola sen boynuma vebalin'
Nişanımız olsun da tüm kasaba bilsin de
Sağ elinde dursun sol elim, sol elim
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