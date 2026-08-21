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Şarkı klibi müstehcen bulunmuştu! Mabel Matiz için karar verildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Ha Leylim" isimli şarkısına ait klibi nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan şarkıcı Mabel Matiz, yurt dışı çıkış yasağı tedbiriyle serbest bırakıldı.

Şarkı klibi müstehcen bulunmuştu! Mabel Matiz için karar verildi

Kamuoyunda Mabel Matiz olarak tanınan şarkıcı Fatih Karaca hakkında, dijital platformlarda yayınlanan "Ha Leylim" isimli şarkısına ait video klibin, şarkı sözleriyle birlikte değerlendirildiğinde "müstehcenlik" suçu kapsamında kaldığı değerlendirilerek resen soruşturma başlatılmıştı.

Şarkı klibi müstehcen bulunmuştu! Mabel Matiz için karar verildi 1

YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI TEDBİRİ
Soruşturma kapsamında Fatih Karaca, savcılıkta ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Şarkı klibi müstehcen bulunmuştu! Mabel Matiz için karar verildi 2

Karaca, işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe, ‘yurt dışı çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Şarkı klibi müstehcen bulunmuştu! Mabel Matiz için karar verildi 3

Mabel Matiz’e daha önce “Perperişan” şarkısı nedeniyle “müstehcenlik” suçlamasıyla dava açılmış, Matiz o davadan beraat etmişti.

HA LEYLİM SÖZLERİ:
Baş koydum sen'le aşkın yastığına
Aşk olsun, gelme görmezden
Yangın var bende, söndürüver bari
Bir rüzgâr esti körfezden
Alsam, versem de düşse bu süngü
O ağzında bir güneşlensem
Çektim çoktan kapılarına sürgüyü
Ya teslim ol ya güreş ben'len

Kaptırdım seline, kandım meçhulüne
Sayende ağaç oldum bur'da, sokağında, caddende
Sabrımın da sonu var biline
Kızgın demir hep av'cumda, darlandı müneccimler
Gel, kurtar, oku değdir kalbime
Çabuk, haydi çabuk

Ha leylim, bi' ses ver be, güzelim
Bu gece bana gel, şeker ezelim
Yaradan duysun da, muradımı versin de
Yaz maz gelsin, gezinelim
Garibim, "keşke"m ve helalim
Dola sen boynuma vebalin'
Nişanımız olsun da tüm kasaba bilsin de
Sağ elinde dursun sol elim, sol elim
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Öznur Yaslı İkier tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mabel Matiz
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