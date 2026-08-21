Sevdiğim Sensin için karar verildi! Müjdeyi verdiler

Ay Yapım imzalı, başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in paylaştığı reyting rekortmeni dizi “Sevdiğim Sensin”in ikinci sezon çekimleri için sete çıkıldı.

Güçlü oyuncu kadrosu ve beğenilen hikayesiyle reyting rekorları kıran “Sevdiğim Sensin”in ilk set gününde Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir kamera karşısına geçti.

Dizinin sürprizlerle dolu yeni sezonu için heyecanlı olan oyuncular, sabırsızlıkla bekleyen dizinin hayranlarına, imza karesi haline gelen selfie pozları ile müjdeyi verdi.

'Biz yeni sezon için sete çıktık, heyecanlıyız.' diyen oyuncular kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Dizi takipçileri; 'Sabırsızlanıyoruz', 'Hele şükür bir yaşam belirtisi verildi', 'Şükürler olsun ya' gibi yorumlar yaptılar.