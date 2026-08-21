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Sevdiğim Sensin için karar verildi! Müjdeyi verdiler

Star Tv'de yayınlanan Sevdiğim Sensin dizisinin ikinci sezonu büyük bir heyecanla bekleniyor. Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in başrollerini paylaştığı dizinin yeni bölümleri için karar verildi.

Sevdiğim Sensin için karar verildi! Müjdeyi verdiler
Öznur Yaslı İkier

Ay Yapım imzalı, başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in paylaştığı reyting rekortmeni dizi “Sevdiğim Sensin”in ikinci sezon çekimleri için sete çıkıldı.

Güçlü oyuncu kadrosu ve beğenilen hikayesiyle reyting rekorları kıran “Sevdiğim Sensin”in ilk set gününde Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir kamera karşısına geçti.

Sevdiğim Sensin için karar verildi! Müjdeyi verdiler 1

Dizinin sürprizlerle dolu yeni sezonu için heyecanlı olan oyuncular, sabırsızlıkla bekleyen dizinin hayranlarına, imza karesi haline gelen selfie pozları ile müjdeyi verdi.

Sevdiğim Sensin için karar verildi! Müjdeyi verdiler 2

'Biz yeni sezon için sete çıktık, heyecanlıyız.' diyen oyuncular kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Sevdiğim Sensin için karar verildi! Müjdeyi verdiler 3

Dizi takipçileri; 'Sabırsızlanıyoruz', 'Hele şükür bir yaşam belirtisi verildi', 'Şükürler olsun ya' gibi yorumlar yaptılar.

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Aytaç Şaşmaz Helin Kandemir Sevdiğim Sensin dizisi
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