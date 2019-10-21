Demet Akalın ile Berkay Şahin kavgası boyut değiştirdi! 'Caner Erkin ve karısına rezil oldum'

İddialara göre Demet Akalın, Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'e saat hediye etmiş; Şahin çifti ise mağazaya gidip saati satmak istemişti. Yine iddialara göre bu olay üzerine mağaza yetkilisi Demet Akalın’ı arayarak, Berkay ve Özlem Ada Şahin çiftinin saati satmak istediğini söylemişti. Bunun üzerine de Demet Akalın'ın Berkay Şahin ile arası açılmıştı.

Tüm bu iddiaların üzerine Özlem Ada Şahin, Instagram üzerinden konuyla ilgili bir açıklama yaparak "Saati satmak istemediklerini, değiştirmek istediklerini" söylemişti.

Berkay geçtiğimiz gün konuyla ilgili ise, "Olay 23-24 Temmuz'da oldu. Sonra konuştuk, konserine gittik. Ama şimdi haber oldu. Biz bu saati değiştirmek istedik. Aldığı yer çok para isteyince, daha uygun bir yer bulduk ve saati oradan almak istedik. Hatta saat bizde yok, oraya bıraktık. Ayrıca dediğim gibi inisiyatif hediye edilen kişinindir. Neden uzadı bu kadar? Ben de Demet'e kırgınım. Benim karım ünlü değil, oyuncu değil. Onu bu işlerin içine çekmeyeceksiniz, konuşmayacaksınız. Bir sıkıntısı varsa sosyal medya üzerinden yazmasına gerek yok" yorumunu yaptı.