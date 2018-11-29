Demet Akalın ile Okan Kurt barıştı mı? Haberi Hira verdi

Geçtiğimiz Eylül ayında 6 yıllık evliliklerini bitiren Demet Akalın ile Okan Kurt çiftinden haber var… Çiftin küçük kızları Hira Kurt sosyal medya hesabından, “Annem ile babam tatilde” dedi. Bu mesaj ünlü çiftin barıştığı yönünde yorumlandı.

Hira sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, “Annem babam tatile gitti. Havaalanındalar bana oyuncak alınca gelecekler” dedi. Bu mesaj ünlü çiftin barıştığı yönünde yorumlanırken, kızının bu mesajını gören Demet Akalın, “Patlatmış Hira’ya bak” dedi.