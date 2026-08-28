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Sevdan Bir Ateş için karar verildi! Yeraltı'na rakip oluyor

Murat Ünalmış ve Özge Özacar’ın başrollerini paylaştığı Show Tv'nin yeni dizisi Sevdan Bir Ateş'in yayın günü belli oldu. Heyecanla beklenen dizi sezonun reyting rekortmeni dizisi Yeraltı'na rakip oluyor.

Sevdan Bir Ateş için karar verildi! Yeraltı'na rakip oluyor
Öznur Yaslı İkier

Show TV’nin yeni sezon için hazırladığı, CNP Film imzalı Sevdan Bir Ateş dizisi için geri sayım başladı.

Murat Ünalmış ve Özge Özacar’ın başrollerini paylaştığı dizinin yayın günü de belli oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Sevdan Bir Ateş dizisinin yayın günü çarşamba olacak. Böylelikle yeni dizi sezonun reyting rekortmeni dizisi Yeraltı'na rakip oluyor.

Unutulmaz dizilerin yönetmeni Murat Saraçoğlu’nun yönettiği dizi Kapadokya’nın büyülü atmosferinde çekiliyor.

Sevdan Bir Ateş için karar verildi! Yeraltı na rakip oluyor 1

SEVDAN BİR ATEŞ KONUSU:
Aile sırları, intikam, imkânsız aşklar ve geçmişle yüzleşmelerin iç içe geçtiği “Sevdan Bir Ateş”, yeni sezonda Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Sevdan Bir Ateş için karar verildi! Yeraltı na rakip oluyor 2

SEVDAN BİR ATEŞ OYUNCULARI:
Dizinin kadrosunda Murat Ünalmış, Özge Özacar, Gökçe Eyüboğlu, Taner Rumeli, Ceren Taşçı, Yeşim Gül, Evren Duyal, Soydan Soydaş, Sitare Akbaş, Aslıhan Karalar, Beyti Engin, Sezin Bozacı, Yusuf Gökhan Atalay, İsmail Hakkı Ürün, Melih Kırkbir, Ege Gönülal, Yiğit Yalkın ve Kayra Sır gibi isimler yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Show TV Murat Ünalmış Özge Özacar Sevdan Bir Ateş dizisi
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