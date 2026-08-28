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Cevher dizisi daha başlamadan kriz çıktı! Özgü Namal projeyi bıraktı

Show TV’nin yeni sezonda seyirciyle buluşturacağı “High Intellectual Potential” uyarlaması “Cevher” dizisi daha başlamadan kriz çıktı. Projenin başrolü Özgü Namal diziden çekildi.

Cevher dizisi daha başlamadan kriz çıktı! Özgü Namal projeyi bıraktı
Öznur Yaslı İkier

Show TV’nin yeni sezonda seyirciyle buluşturacağı “High Intellectual Potential” uyarlaması “Cevher” dizisiyle ilgili şaşırtan gelişmeler yaşandı.

Dizinin başrolü için prensipte el sıkıştığı gündeme gelen Özgü Namal’ın şartlar istediği gibi gelişmeyince projeden çekildiği konuşuluyor.

Cevher dizisi daha başlamadan kriz çıktı! Özgü Namal projeyi bıraktı 1

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Cevher”in yönetmenliği için anlaşan Neslihan Yeşilyurt da bugün yaptığı açıklamada “Hazırlık sürecini büyük bir titizlik ve heyecanla sürdürdüğümüz “Cevher” projesinin yönetmenlik koltuğundan, projenin yaratıcı evriminde yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle, karşılıklı anlayış ve mutabakat çerçevesinde yapım şirketimizle yolları ayırmış bulunuyoruz” cümlelerine yer verdi.

Cevher dizisi daha başlamadan kriz çıktı! Özgü Namal projeyi bıraktı 2

CEVHER KONUSU NE?
Bir kadının varoluş mücadelesini ve sıra dışı yaşam hikâyesini farklı bir anlatım diliyle ekrana taşıyacak olan dizi, Fransa’da yayınlandıktan sonra fenomen olmuş, 60’dan fazla ülkeye satılmış, Amerika’da “High Potential” adıyla yayına girdikten sonra ülkede en yüksek reyting alan yapımlar arasına girmişti.

Cevher’in kreatif yapımcılığını Salih Fahlıoğulları üstlenirken, senaryosunu ise Burcu Yılmaz kaleme alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Show TV Özgü Namal
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