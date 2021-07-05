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  4. Demet Akalın'ın Alişan'ın kardeş Selçuk Tektaş için dua istedi

Demet Akalın'ın Alişan'ın kardeş Selçuk Tektaş için dua istedi

05.07.2021 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demet Akalın, Alişan'ın entübe edilen kardeşi Selçuk Tektaş için dua istedi. Demet Akalın'ın paylaşımına "Geçmiş olsun" yorumları yağdı.

Demet Akalın'ın Alişan'ın kardeş Selçuk Tektaş için dua istedi

Geçtiğimiz günlerde Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın koronavirüse yakalandığı ortaya çıkmıştı. Durumu ağırlaşınca Maslak'ta özel bir hastanede yoğun bakıma alınan ve entübe edilen 41 yaşındaki Tektaş'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Demet Akalın, Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş için dua istedi.

Ekran Alıntısı

Akalın, “Çaresizlik... Başımıza gelmeden bilemediğimiz... Rabbim seni güzel kızlarına bağışlasın dualarınızı eksik etmeyin daha iyi olacak inşallah. Kuran kursuna giden kardeşlerimizin ellerini açtığında Selçuk Tektaş kardeşimizi unutmayacağını temenni ediyorum. 15 gündür gözyaşları kurumayan ailesini sevindir yarabbim.”

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Anahtar Kelimeler:
Alişan Demet Akalın
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