Demet Akalın'ın Alişan'ın kardeş Selçuk Tektaş için dua istedi

Geçtiğimiz günlerde Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın koronavirüse yakalandığı ortaya çıkmıştı. Durumu ağırlaşınca Maslak'ta özel bir hastanede yoğun bakıma alınan ve entübe edilen 41 yaşındaki Tektaş'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
Demet Akalın, Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş için dua istedi.
Akalın, “Çaresizlik... Başımıza gelmeden bilemediğimiz... Rabbim seni güzel kızlarına bağışlasın dualarınızı eksik etmeyin daha iyi olacak inşallah. Kuran kursuna giden kardeşlerimizin ellerini açtığında Selçuk Tektaş kardeşimizi unutmayacağını temenni ediyorum. 15 gündür gözyaşları kurumayan ailesini sevindir yarabbim.”
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