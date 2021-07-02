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  4. Alişan ve Buse Varol hastaneden ayrılmıyor! "Bizi hissettiğini biliyoruz"

Alişan ve Buse Varol hastaneden ayrılmıyor! "Bizi hissettiğini biliyoruz"

02.07.2021 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alişan'ın koronavirüse yakalanan kardeşi Selçuk Tektaş, geçtiğimiz hafta yoğun bakıma kaldırılmıştı. Alişan ve eşi Buse Varol hastane önünden ayrılmazken zaman zaman da paylaşım yapmayı ihmal etmiyorlar.

Alişan ve Buse Varol hastaneden ayrılmıyor! "Bizi hissettiğini biliyoruz"

Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'tan geçtiğimiz günlerde kötü haber gelmiş, ünlü ismin koronavirüse yakalandığı öğrenilmişti. Durumu ağırlaşan Selçuk Tektaş, hastanede yoğun bakıma alınmıştı. Alişan'ın koronavirüse yakalanan ve yoğun bakımda entübe edilen kardeşinin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamaAlişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Selçuk Tektaş'a son olarak yengesi Buse Varol hastane bahçesinden seslendi.

Ekran Alıntısı

Alişan'ın eşi Buse Varol "Tam kapının önünde bekliyoruz ve bizi hissettiğini biliyoruz..." sözleri ile paylaşımda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Alişan Buse Varol
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