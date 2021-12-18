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Demet Akalın'ın giydiği montun fiyatı dudak uçuklattı

18.12.2021 08:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Demet Akalın, cilt bakımı yaptırmak için Nişantaşı'na giderken klinik çıkışı objektiflere yakalanmamak için adeta trafiği birbirine kattı. Ancak kameralardan kaçamayan ünlü şarkıcının giydiği kaplan işlemeli kuş tüyü montun fiyatını duyanlar şaştı kaldı. Montun güncel fiyatı ise 4 bin 200 dolar yani yaklaşık 70 bin lira.

Demet Akalın'ın giydiği montun fiyatı dudak uçuklattı

Demet Akalın, önceki gün müdavimi olduğu cilt bakım kliniğinde rutin bakımını yaptırdı. İçeride yaklaşık üç saat kalan Akalın, çıkışta basın mensuplarına görüntü vermek istemeyince ortaya ilginç görüntüler çıktı.

TRAFİĞİ FELÇ ETTİ

Hemen valeleri arayan şarkıcı, kliniğe 20 metre uzaklıktaki cipine yürümek yerine aracının trafiğin akışının tersine doğru geriye doğru gelmesini isteyerek kapıya yanaştırttı. Bu isteğiyle hem işini yapan valeleri hem de trafiği zora sokan Akalın, görüntülenmekten kurtulamazken, basın mensuplarının sorularına ise ilginç cevaplar verdi.
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"HAVA YAĞMURLU ZATEN"

SnobMagazin'in haberine göre, hızlı adımlarla koşarak cipinin direksiyonuna geçen şarkıcı, kendisine yöneltilen soruları ise "Arkadaşlar lütfen hava yağmurlu, kapımı kapatayım. Bu şekilde beni taciz etmeyin. Röportaj yapmak için sözleştik mi ki?" diyerek yanıtsız bıraktı.
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69 BİN TL'LİK MONT GİYİYOR

Dünyaca ünlü giyim markalarına düşkünlüğüyle bilinen Akalın'ın üzerindeki servet değerindeki montu gözlerden kaçmadı. Bir markanın 2018 yılında çıkardığı üzeri kaplan işlemeli kuş tüyü montunun fiyatının yaklaşık 69 bin TL (4 bin 200 dolar) olduğu ortaya çıktı.

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Demet Akalın
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