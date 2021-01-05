Demet Akalın'ın klozetiyle ilgili Bircan Bali'den yeni Zara açıklaması: İrem Derici patlattı

2020'nin son günlerinde magazin gündemini epey meşgul eden Demet Akalın'ın kulis tuvaletinin pis bırakılma konusu gündemden düşmüyor. Demet Akalın Söylemezsem Olmaz'a telefonla bağlanarak iki ay önce olduğunu söylediği kulis tuvaleti konusunu açıklık getirdi.

Akalın'ın ardından Bircan Bali de bir açıklama yaptı. Bu ünlünün Zara olduğunu söyleyen Bali açıklamasında "Zara olmasa da Zara'nın ekibi" dedi.

Bircan Bali konuşmasında "Tam anlamıyla okların Zara'yı işaret ettiğini söylemiştim. Detaylarına kadar da anlatabilirim sifon çekme yok sağa sola sıçratma var. Daha ne söyleyeyim. Benim haberim yalan çıkmaz. Kim ne istiyorsa bana sorabilir isim vererek detaylarıyla anlatabilirim" dedi.

Bali daha sonra ise "Zara tarafından gelmiş bir açıklama yok ama o cepheden bana 'öyle bir kirli kullanım var ama Zara'dan değil ekibinden' dendi" açıklamasında bulundu.

ZARA VE İREM DERİCİ GÜNDEMDE...

Demet Akalın ise daha sonra yayına bağlanarak şunları söyledi: "Bu olay 2 ay önce oldu. Kulise girdim bir baktım kenarı bayağı çirkin... Konuyu ben başlatmadım sosyal medyada yayılınca açıklama yaptım. İrem Derici canlı yayın filan yaptı. Büyük abdest denmeye filan başlandı ve çok ayıp oldu. Sonradan özür dilendi. Bir hanım efendi böyle bırakmaz erkek belki dedim. Zara da üzülmüş" dedi.

Seren Serengil ise "Bu konuyu İrem Derici başlattı" dedi.



