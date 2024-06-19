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Demet Akalın'ın kuzeni köpek saldırısında hayatını kaybetti! '2 evlat annesiz kaldı'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
19.06.2024 15:02
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Demet Akalın, sokak köpekleri tarafından saldırıya uğrayan küçük Tunahan'ın son hali üzerinden büyük kuzeninin hayatını kaybettiğini duyurdu. Akalın '2 evlat annesiz kaldı' sözleriyle dikkat çekti.

Demet Akalın'ın kuzeni köpek saldırısında hayatını kaybetti! '2 evlat annesiz kaldı'

Son dönemlerde gündem düşmeyen sokak köpekleri saldırılarına her geçen gün bir yenisi ekleniyor.

Bu sefer de ünlü şarkıcı Demet Akalın aktif olarak kullandığı X (Twitter) hesabı üzerinden yaptığı acı paylaşımla gündeme geldi. Ünlü şarkıcı, Ankara’da yaşayan minik Tunahan’ın okula giderken 20 tane köpeğin saldırısı sonrası çekilen videosunu alıntıladı.

Tunahan'ın son hali hakkında yapılan paylaşıma kayıtsız kalamayan Demet Akalın büyük kuzeninin sokak köpekleri tarafından uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

akalın paylşaım

'2 EVLAT ANNESİZ KALDI'

Akalın sosyal medyada yaptığı paylaşımda; 'Yakın zamanda büyük kuzenim köpek saldırısı sonucu kaybettik... 2 evlat annesiz kaldı. Sadece sabah yürüyüşü yapıyordu...' ifadelerini kullandı.

Vitrin


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