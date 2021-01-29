Demet Akalın'ın metro paylaşımına İBB sözcüsünden cevap gecikmedi

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Demet Akalın, bu defa metroda çekilmiş kalabalığın fotoğrafını paylaşarak, restoranların ve kafelerin kapalı olmasına isyan etti.

Akalın, "Söylenecek çok şey var... Metrolar, otobüsler, uçaklar hınca hınç... Nereye kadar devam edecek? Ee sonsuza kadar 'bakacağız mı?' diyeceksiniz. Günah keçisi restoranlar... Yazık!" notunu yazdı.

Demet Hanım, umarız kısa zamanda tüm sektörler normale döner. Ancak, bu arzunuzu vurgulamak için kullandığınız fotoğraf İstanbul’dan değil Madrid’den, bilginize. pic.twitter.com/TsMYKoRx1M — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) January 29, 2021

FOTOĞRAF MADRİD'DEN!

Kısa sürede gündem olan Demet Akalın'ın tepkisine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun'dan cevap geldi. Ongun, Akalın'ın sitemine, 'Demet Hanım, umarız kısa zamanda tüm sektörler normale döner. Ancak, bu arzunuzu vurgulamak için kullandığınız fotoğraf İstanbul’dan değil Madrid’den, bilginize.' notunu düşerek fotoğrafın kaynadığını paylaştı.



