Demet Akalın isyan etti! 'Dün de havalimanında arkadaşımın poposunu çekip...'

Gündeme dair fikirlerini sık sık paylaşan Demet Akalın zamlarla ilgili yorumlarıyla da dikkat çekiyor. Son olarak Akalın, Ata Benli'nin "Kola dahil tüm gazlı içeceklere yüksek miktarda yeni ön ek zam yolda. Raflarda göremezseniz şaşırmayın..." paylaşımına yazdığı yorumla dikkat çeken Akalın, bu defa mültecilerin fotoğraf çekmesine tepki gösterdi.

Sosyal medyada paylaşılan, 'İki Afgan sapık sürekli okul önünde video çekiyor.' paylaşımını alıntılayarak sitem eden Akalın, açıklamasıyla şaşkına çevirdi.

"Bıktık! Bıktık! Dün de bir arkadaşımın havalimanında poposunu çekip, utanmadan airdropla kıza atmış ve herkese tabii!!" diyerek Emniyet Genel Müdürlüğü'nü etiketledi.

AIRDROP NEDİR?

AirDrop Apple'ın dosya alışverişi yapabildiği kendi içinde olan bir uygulama. Uygulama ayarları kapatılmadığı ve kabul edildiği taktirde herkesle dosya alışverişi açık hale gelir.



