Demet Akalın kola bulamadı! "Zam gelecek saklıyorlar"

Gündeme dair fikirlerini sık sık paylaşan Demet Akalın zamlarla ilgili yorumlarıyla da dikkat çekiyor. Son olarak Akalın, Ata Benli'nin "Kola dahil tüm gazlı içeceklere yüksek miktarda yeni ön ek zam yolda. Raflarda göremezseniz şaşırmayın..." paylaşımına yazdığı yorumla dikkat çekti.

Demet Akalın kola ve gazoz gibi gazlı içeceklere zam geleceğini duyunca yaşadığı bir olayı paylaştı. Akalın önce Ata Benli'ye "Göremedim şu an" yanıtını verdi.

Kola ve gazoz için markete giden Demet Akalın daha sonra ise "Cola ve gazoz yok dediler! 'Niye 'dedim, 'zam gelecek saklıyorlar' dedi!" paylaşımı yaptı.





