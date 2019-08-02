MAGAZİN

Demet Akalın, konser gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.08.2019 00:20 | Son Güncelleme

Demet Akalın, İstanbul Harbiye Açıkhava konserinin gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışladığını açıkladı.

Demet Akalın, konser gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışladı

Pop Müziğin kraliçesi Demet Akalın organizasyonunu Poll Prodüksiyon’un gerçekleştirdiği “Turkcell Yıldızlı Geceler” konserleri kapsamında Harbiye Açıkhava sahnesindeydi. Saatler öncesinden Açıkhava sahnesine akın eden binlerce binlerce hayranına müzik ziyafeti çeken Demet Akalın “Bir Demet Show ” olarak adlandırdığı konserini izlemeye gelenlerden tam not aldı.

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Harbiye Açıkhava konseri için satılan tüm biletler tükenirken, Akalın ise konserden elde ettiği tüm gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışladı. Konser sonrasında ise vakıf yönetimi tarafından Demet Akalın'a teşekkür plaketi verildi.

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Anahtar Kelimeler:
demet akalın mehmetçik vakfı

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Allah kabul etsin ne diyelim kendisini sevmem ama
Helal olsun. Milliyetçi geçinen ABD uşakları da görsün örnek alsınlar.
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