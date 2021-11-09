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Demet Akalın konser için kesenin ağzını açtı

09.11.2021 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dur durak bilmeyen Demet Akalın yoğun konser maratonunu İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi konseriyle zirveye çıkarıyor! Demet Akalın, uzun bir aradan sonra İstanbul’ daki ilk büyük konserini 13 Kasım Cumartesi Bostancı Gösteri Merkezi’nde verecek.

Demet Akalın konser için kesenin ağzını açtı

Geçtiğimiz yıllarda Bostancı’da gerçekleştirdiği konserlerdeki şovlarıyla büyük beğeni toplayan Demet Akalın, bu yılda adından söz ettirecek.

Müzikseverler için unutulmayacak bir gecenin ön çalışmalarına başlayan Demet Akalın her yıl olduğu gibi bu yıl da görsel bir şölen sunmak için kolları sıvadı. Şarkılarının yanı sıra dans performansları, sahne tasarımı ve ışık şovlarıyla beğeni toplayan Akalın’ın konserine müzik severlerden ilgi oldukça yüksek.

Bostancı Gösteri Merkezi konserinin kendisi için her zaman çok önemli olduğunu söyleyen Demet Akalın, özel tasarlanmış sahnesinde gerçekleştireceği şovları ve dansçılarıyla büyük bir konsere imza atacağını belirtti.

Bostancı Gösteri Merkezi’nde vereceği konser için ‘Demet kesenin ağzını açtı!’ yorumları yapılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Demet Akalın
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