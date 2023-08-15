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Demet Akalın, köpeğe tecavüz ettiği iddia edilen adama ateş püskürdü! Olay sözler

15.08.2023 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Demet Akalın sık sık sahne performansı ve açıklamalarıyla gündem oluyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Akalın köpeğe tecavüz ettiği ileri sürülen yaşlı adama sert çıktı.

Şanlıurfa'da kimliği açıklanmayan yaşlı bir kişinin köpeğe tecavüz ettiği ileri sürüldü. Tecavüz iddiasına sessiz kalan adam üstünü giyinirken bir vatandaş tarafından görüntülendi. O anların olduğu video sosyal medyada gündem oldu.

demet akalın köpeğe tecavüz eden adama ateş püskürdü

En son Resul Dindar'la yaşadığı polemikle gündem olan Demet Akalın sosyal medyada yaptığı bir yorumla dikkat çekti. Bu görüntüye kayıtsız kalamayan Akalın "S... kopsun" yorumunu yaptı.

demet-akalın

Ünlü isim "Amin abla bu aralarda çok gerginsin" yorumuna ise "Regliyim" yanıtını verdi.

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Demet Akalın sosyal medya

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