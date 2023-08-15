Demet Akalın, köpeğe tecavüz ettiği iddia edilen adama ateş püskürdü! Olay sözler

Şanlıurfa'da kimliği açıklanmayan yaşlı bir kişinin köpeğe tecavüz ettiği ileri sürüldü. Tecavüz iddiasına sessiz kalan adam üstünü giyinirken bir vatandaş tarafından görüntülendi. O anların olduğu video sosyal medyada gündem oldu.

En son Resul Dindar'la yaşadığı polemikle gündem olan Demet Akalın sosyal medyada yaptığı bir yorumla dikkat çekti. Bu görüntüye kayıtsız kalamayan Akalın "S... kopsun" yorumunu yaptı.

Ünlü isim "Amin abla bu aralarda çok gerginsin" yorumuna ise "Regliyim" yanıtını verdi.

