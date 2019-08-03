Demet Akalın kostümüne 'yan sanayi' diyenlere sert çıktı

Demet Akalın Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde verdiği konserde kostümleriyle dikkat çekmişti. Konserin tüm gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayan Akalın bu hareketiyle de beğeni toplamıştı.

Akalın giydiği kostümler yüzünden bir kısmın eleştirisine maruz kaldı.

Hürriyet Gazetesi'nden Aslı Barış Akalın'ı eleştirerek "Pamuk şekeri anımsatan elbise mayısta Kendall Jenner ile tanıtıldı. Koleksiyon kasıma kadar piyasaya sürülmeyecek ama bu parça da önceden satıldı.

'Demet Akalın bu, almış tabii ki' derken tasarımın 'Gülşah Saraçoğlu imzalı' olduğu bilgisi geldi. 'Belki bilgisini geçmeyi unuttular' dedim. Ama gelin görün ki içine giydiği tulum da Jennifer Lopez’in turnesinde giydiği Versace bodysuit’in yan sanayisi tadında.Tamam: Herkes herkesten esinlenebilir ama...

Koskoca Demet Akalın’ın üzerinde “yan sanayi” tasarımlar görmek istemiyoruz" dedi.

Temiz Magazin'e açıklama yapan Demet Akalın "yan sanayi" benzetmesine çok kızdı ve şunları söyledi:

"Ben 2004'de de mor aynısını giymiştim onu da koy. Ne kadar acizlik, bilmeden bu benzetme! Versace giyince görgüsüz oluyorum, Türk modacı giyince yan sanayi diyorlar, her şey ortada! Dava edeceğim özür dilemezse, bu kadar anlamlı bir konseri bu şekilde lekelemeye çalışmak, çok yazık!"dedi.





