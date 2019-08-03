MAGAZİN

Demet Akalın kostümüne 'yan sanayi' diyenlere sert çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 15:17 | Son Güncelleme

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde konser veren Demet Akalın kostümleriyle olay oldu! Akalın, kendisine 'yan sanayi' benzetmesi yapanları ise affetmedi

Demet Akalın kostümüne 'yan sanayi' diyenlere sert çıktı

Demet Akalın Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde verdiği konserde kostümleriyle dikkat çekmişti. Konserin tüm gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayan Akalın bu hareketiyle de beğeni toplamıştı.

Akalın giydiği kostümler yüzünden bir kısmın eleştirisine maruz kaldı.

Hürriyet Gazetesi'nden Aslı Barış Akalın'ı eleştirerek "Pamuk şekeri anımsatan elbise mayısta Kendall Jenner ile tanıtıldı. Koleksiyon kasıma kadar piyasaya sürülmeyecek ama bu parça da önceden satıldı.
'Demet Akalın bu, almış tabii ki' derken tasarımın 'Gülşah Saraçoğlu imzalı' olduğu bilgisi geldi. 'Belki bilgisini geçmeyi unuttular' dedim. Ama gelin görün ki içine giydiği tulum da Jennifer Lopez’in turnesinde giydiği Versace bodysuit’in yan sanayisi tadında.Tamam: Herkes herkesten esinlenebilir ama...
Koskoca Demet Akalın’ın üzerinde “yan sanayi” tasarımlar görmek istemiyoruz" dedi.

5

Temiz Magazin'e açıklama yapan Demet Akalın "yan sanayi" benzetmesine çok kızdı ve şunları söyledi:

"Ben 2004'de de mor aynısını giymiştim onu da koy. Ne kadar acizlik, bilmeden bu benzetme! Versace giyince görgüsüz oluyorum, Türk modacı giyince yan sanayi diyorlar, her şey ortada! Dava edeceğim özür dilemezse, bu kadar anlamlı bir konseri bu şekilde lekelemeye çalışmak, çok yazık!"dedi.

Capture

2003'ten beri arıyorlardı! Öyle bir buluşa imza attılar ki...2003'ten beri arıyorlardı! Öyle bir buluşa imza attılar ki...
'Annem hep doğal bir kadın ol derdi''Annem hep doğal bir kadın ol derdi'
Ünlü oyuncu hayatını kaybettiÜnlü oyuncu hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
demet akalın Demet Akalın marka Demet Akalın kostüm

En Çok Okunan Haberler

BirGün Gazetesi yazarı hayatını kaybetti!

BirGün Gazetesi yazarı hayatını kaybetti!

Sigaraya zam mı geldi?

Sigaraya zam mı geldi?

İrlandalı çift komşuları tarafından feci şekilde dövüldü

İrlandalı çift komşuları tarafından feci şekilde dövüldü

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Yolcu otobüsünde ölenlerin kimlikleri belli oldu!

Yolcu otobüsünde ölenlerin kimlikleri belli oldu!

Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon

Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ünlü yıldız itiraf etti: Her gece...

Ünlü yıldız itiraf etti: Her gece...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yeni rolü için bambaşka biri oldu!

Yeni rolü için bambaşka biri oldu!

Yıl dönümlerini böyle kutladı! '1996'dan bugüne...'

Yıl dönümlerini böyle kutladı! '1996'dan bugüne...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Reynmen’den Buse Varol’a gönderme…

Dalga geçti! 'Ünlü mü bilmiyorum ama...'

Zeynep Alkan karavandan paylaştı!

'Annem hep doğal bir kadın ol derdi'

Son dakika... Ünlü oyuncu Cengiz Sezici hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Hadise’nin dövmeleri dikkat çekti

Dikkatlerden kaçmadı. Vücudunda...

Claudia Schiffer ve Stephanie Seymour’dan cesur dönüş

Efsane modellerin dönüşü çok cesur oldu! Üstsüz...

Serdar Ortaç: Evlilik normal bir şey değil

Samimi sözler: Evlilik normal bir şey değil

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.