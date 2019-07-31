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Demet Akalın Kourtney Kardashian'ın fotoğrafına ateş püskürdü

MAGAZİN HABERLERİ  | 31.07.2019 14:02 | Son Güncelleme

Şarkıcı Demet Akalın, dünyaca ünlü yıldız Kourtney Kardashian'ın çıplak fotoğrafına "Yeter artık kusacağım" diyerek isyan etti.

Demet Akalın Kourtney Kardashian'ın fotoğrafına ateş püskürdü

Dünyaca ünlü yıldız Kourtney Kardashian, havuzda çıplak poz verdi. Yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Akalın ise Kardashian'ın fotoğrafına sitem etti.

"YETER ARTIK KUSACAĞIM"

Bir Instagram hesabı Kourtney Kardashian'ın havuzda çırılçıplak poz verdiği fotoğrafı yayınladı. Sivri diliyle tanınan şarkıcı Demet Akalın ise Kardashian'ın fotoğrafının altına "Yeter artık kusacağım valla bu kadar g.t görmekten! Yemin artık sadece b.k geliyor aklıma bu kadar g.t görünce" yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
demet akalın kourtney kardashian

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