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Demet Akalın MasterChef Ayşe'ye isyan etti! "Beceremedin"

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
28.09.2024 00:00
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MasterChef yemek yarışmasının sıkı takipçisi Demet Akalın yarışmacılardan Ayşe'ye yine kızdı. O paylaşıma MasterChef izleyicilerinden yorum yağdı.

Demet Akalın MasterChef Ayşe'ye isyan etti! "Beceremedin"

Ünlü şarkıcı Demet Akalaın TV8'de yayımlanan MasterChef yarışmasını sıkı bir şekilde takip ediyor. İzlediği program ve yapımlar hakkında sık sık paylaşımlar yapan Akalın bu kez MasterChef Ayşe'ye isyan etti.

ÜNLÜ ŞARKICI MASTERCHEF AYŞE'YE KIZDI

MasterChef Türkiye'nin son bölümünü izleyen Demet Akalın soluğu X hesabında aldı.

MasterChef Ayşe'nin tabağının kaybetmesine sitem eden Akalın isyan dolu bir paylaşımda bulundu.

Kimi kullanıcılar Demet Akalın'a katılırken kimileri ise Akalın'ın yazım yanlışına takıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Demet Akalın Masterchef
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