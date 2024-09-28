Demet Akalın MasterChef Ayşe'ye isyan etti! "Beceremedin"

Ünlü şarkıcı Demet Akalaın TV8'de yayımlanan MasterChef yarışmasını sıkı bir şekilde takip ediyor. İzlediği program ve yapımlar hakkında sık sık paylaşımlar yapan Akalın bu kez MasterChef Ayşe'ye isyan etti.

ÜNLÜ ŞARKICI MASTERCHEF AYŞE'YE KIZDI

MasterChef Türkiye'nin son bölümünü izleyen Demet Akalın soluğu X hesabında aldı.

MasterChef Ayşe'nin tabağının kaybetmesine sitem eden Akalın isyan dolu bir paylaşımda bulundu.

Ayşe beraber yapmadınız sen beceremedin! Burası Masterşef ya — Demet Akalin (@DemetAkalin) September 27, 2024

Kimi kullanıcılar Demet Akalın'a katılırken kimileri ise Akalın'ın yazım yanlışına takıldı.