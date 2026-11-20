Türk sanat ve magazin dünyasının tanınan isimlerinden Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun evliliğinden dünyaya gelen Zehra Çilingiroğlu, yıllar içinde kendi tarzı ve duruşuyla dikkat çeken isimlerden biri haline geldi.

Ünlü çiftin kızı olarak büyüyen Zehra Çilingiroğlu, zaman zaman ailesiyle yaptığı paylaşımlar ve özel hayatından karelerle magazin gündeminde adından söz ettiriyor.

Çilingiroğlu son olarak uluslarası başarısıyla gündeme geldi. Ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın mimar kızı Zehra Çilingiroğlu'nun tasarımları, geçtiğimiz günlerde Abu Dabi'de sergilendi.

"SENİNLE GURUR DUYUYORUM"

Avşar, kızının başarısından duyduğu mutluluğu şöyle anlattı: "Sadece kızım olduğun için değil, Türk bir sanatçı ve tasarımcı olarak uluslararası sanat dünyasında ülkemizi temsil ettiğin için seninle gurur duyuyorum."

YORUM YAĞDI

Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'na 'hem güzel hem başarılı', 'Emeği ve enerjisi ne güzel', 'Gerçekten başarılı bir kız' gibi yorumlar yapıldı.