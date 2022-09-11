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Demet Akalın, Okan Kurt'a isyan etti: "Fenalık geldi artık yeter!"

11.09.2022 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demet Akalın eski eşi Okan Kurt ile İtalya tatilinin tadını çıkarıyor. Sosyal medya hesabında Cenova'da çekildiği fotoğrafları paylaşan ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın son durağı Milan oldu. Eşi Okan Kurt'un her geldiklerinde aynı şeyi istediğini belirten Demet Akalın, Milan sokaklarında "Fenalık geldi artık yeter!" diyerek isyan etti.

Demet Akalın, Okan Kurt'a isyan etti: "Fenalık geldi artık yeter!"

Demet Akalın - Okan Kurt çifti kızları Hira'yı da yanlarına alarak İtalya'ya tatile gitti. Bir süredir sosyal medya hesabında dikkat çeken paylaşımlarda bulunan ünlü şarkıcı Demet Akalın, Cenova'da olduğu gibi Milan'dan da paylaşımda bulunmayı ihmal etmedi. Demet Akalın, boşandığı eşi Okan Kurt'u ti'ye aldı.

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DEMET AKALIN'DAN OKAN KURT'A GÖNDERME: "NE ANILARI VARSA ARTIK BU EVDE."

Okan Kurt, "Evet şimdi de her sene geldiğimiz gibi yine, Okan Bey'in eski evinin oraya geldik." diyen Demet Akalın'a "Evet, son ayağı tamamlıyoruz" diyerek takıldı.

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Ünlü şarkıcı bunun üzerine şu ifadeleri kullandı:

"Ne anıları varsa bu evde, bir türlü vazgeçemiyor. Fenalık geldi artık. Yeter!"

FUTBOL (33)

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İtalya Demet Akalın Hira Kurt Okan Kurt sosyal medya ünlü şarkıcı
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