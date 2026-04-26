Ronaldo’nun özel şefi açıkladı: O içecek listede yok!

Cristiano Ronaldo’nun eski şefi Giorgio Barone, yıldız futbolcunun uzun süredir uyguladığı beslenme düzenini anlattı. Şeker, süt ürünleri ve unlu gıdalardan uzak duran Ronaldo’nun; avokado, yumurta, balık ve sebze ağırlıklı bir diyetle formunu koruduğu belirtildi.

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo’nun fit görüntüsünün ardındaki sırlar bir kez daha gündeme geldi. Yıldız ismin eski özel şefi Giorgio Barone, Ronaldo’nun yıllardır uyguladığı sıkı diyet programına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Barone’ye göre 41 yaşında olmasına rağmen formunu koruyan Ronaldo’nun beslenme düzeninde en çarpıcı detaylardan biri sütü tamamen hayatından çıkarması. Ünlü şef, sütün “doğal olmadığını” düşündüğü için Ronaldo’nun diyetinde yer almadığını belirtti. Giorgio Barone, sütün ise beslenmeden tamamen çıkarılması gerektiğini savundu.

Şef açıklamasında "Kahvaltıda avokado, kahve, yumurta yer ve asla şeker tüketmez. Kesinlikle şeker yok" dedi.

YÜKSEK PROTEİNLİ BESİNLER TÜKETİYOR

Sıkı disipliniyle bilinen Ronaldo’nun günde altı öğün yüksek proteinli besinler tükettiği, düzenli olarak antrenman yaptığı ve sauna ile buz banyosu gibi yöntemlerle vücudunu toparladığı da aktarıldı.

Beslenmesinde avokado, taze balık, tavuk, sebze ve kinoa gibi sağlıklı gıdalara ağırlık veren Ronaldo’nun şekerli ve işlenmiş ürünlerden ise tamamen uzak durduğu belirtildi. Ayrıca gazlı içeceklere karşı mesafeli olan yıldız isim yaşam tarzıyla bir kez daha adından söz ettirdi.

