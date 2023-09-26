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  4. Demet Akalın oyuncak bebeğini paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Fiyatını duyanlar inanamadı

Demet Akalın oyuncak bebeğini paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Fiyatını duyanlar inanamadı

26.09.2023 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıları, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Demet Akalın bu defa son paylaşımıyla olay oldu. Ünlü şarkıcı, Instagram sayfasında aşırı gerçekçi oyuncak bebeğini paylaştı ve fiyatını yazdı. Akalın'ın bu paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü şarkıcı Demet Akalın, her paylaşımıyla olay oluyor. Akalın, yine Instagram sayfası üzerinden yayınladığı bir video ile sosyal medyanın diline düştü.

Son olarak Acun Ilıcalı ile yeni yayın dönemi için anlaştığını ve ekranlara dönmeye hazırlandığı duyuran Akalın şimdi ise oyuncak bebeğiyle konuşuldu. Kendisine, aşırı gerçekçi oyuncak bir bebek alan ünlü şarkıcı bebeğinin fiyatını da açıkladı.

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Instagram sayfasında paylaştığı bebeğine "Burcu" adını veren Akalın; '10 kağıt. Hediye değil' notunu düştü.

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Ünlü şarkıcının bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Akalın'a; 'Ruh sağlığı iyi değil', 'Ay korkunç', 'Evde dura dura şaşırdı' gibi yorumlar yapıldı.

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