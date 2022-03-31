MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Demet Akalın: Ramazan ayında TV kanallarına çıkaracağınız hocalara...

Demet Akalın: Ramazan ayında TV kanallarına çıkaracağınız hocalara...

31.03.2022 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gündeme dair yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Demet Akalın Ramazan ayında ekrana çıkan yorumcularla ilgili ilginç bir paylaşım yaptı. Akalın'ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Demet Akalın: Ramazan ayında TV kanallarına çıkaracağınız hocalara...

Ramazan ayına sayılı günler kala mübarek aya dair hazırlıklar yapılıyor. TV kanalları da Ramazan ayına özel projeleri için kolları sıvamış durumda. Şarkıcı Demet Akalın her Ramazan ayında ekrana çıkarılan hocalarla ilgili ilginç bir yorum yapınca gündeme geldi.

Demet Akalın'ın paylaşımında şu not yer alıyordu:

mklkyl

"Ramazan ayında TV kanallarına çıkaracağınız hocalara vereceğiniz yüz binlerce lirayı dağıtın fakir fukaraya, ben razıyım geçen sene ki programları izlemeye. Nasıl olsa her sene yeni ayetler inmiyor."

Akalın'ın bu yorumunu haklı bulanlar olduğu gibi haksız olduğunu düşünenler de vardı. Bazı takipçiler ise "Bu sözler Nihat Hatipoğlu'na mı?" diye sormadan edemedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'yi terk etti, oyunculuğu bıraktı! Son hali şaşırttıTürkiye'yi terk etti, oyunculuğu bıraktı! Son hali şaşırttı
Gönül Dağı'nın Meryem'i isyan etti! '50 yaşındaki adamdan...'Gönül Dağı'nın Meryem'i isyan etti! '50 yaşındaki adamdan...'
Ağladı, özür diledi ama yetmedi! Ceza almasını istiyorlarAğladı, özür diledi ama yetmedi! Ceza almasını istiyorlar
Anahtar Kelimeler:
Demet Akalın Ramazan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dünyaya böyle duyurdular! 'Rus ordusu hazırlıklara başladı'

Dünyaya böyle duyurdular! 'Rus ordusu hazırlıklara başladı'

Asgari ücret zammı için canlı yayında dikkat çeken sözler!

Asgari ücret zammı için canlı yayında dikkat çeken sözler!

Öyle bir şey yaptı ki... Cinsel organı önce siyaha döndü sonrası korkunç

Öyle bir şey yaptı ki... Cinsel organı önce siyaha döndü sonrası korkunç

Altın ve dolar için İslam Memiş’ten ‘yaz’ uyarısı

Altın ve dolar için İslam Memiş’ten ‘yaz’ uyarısı

Türkiye'yi bugün etkisi altına alacak! 'Bu dönemlerde ölümlerde artış olduğunu gözlemledik'

Türkiye'yi bugün etkisi altına alacak! 'Bu dönemlerde ölümlerde artış olduğunu gözlemledik'

Survivor'da şaşırtan veda! Yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu

Survivor'da şaşırtan veda! Yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu

İlginizi Çekebilir

Kramp, sancı, ağrı... Hepsine veda zamanı!

Kramp, sancı, ağrı... Hepsine veda zamanı!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Burçları bugün neler bekliyor?

Burçları bugün neler bekliyor?

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.