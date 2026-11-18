Güldür Güldür’ün Mesut’u Uğur Bilgin özel hayatını gözlerden uzak tutuyor. Gözlerden uzak bir ilişki yaşamayı tercih eden Uğur Bilgin ve İrem Uslu, 2023 yılının Ağustos ayında görkemli bir törenle dünyaevine girdi.

İstanbul Kanlıca'daki bir mekanda gerçekleşen düğüne, sanat camiasından ve 'Güldür Güldür Show' ekibinden çok sayıda ünlü isim katıldı.

Oyuncu sosyal medyadan zaman zaman eşiyle karelerini paylaşsa da hayatına dair hiçbir detayı anlatmamaya çalışıyor. Oyuncu son olarak baba olduğunu duyurdu.



ERKEK ÇOCUKLARI OLDU

Doğuma kadar bu haberi gizleyen Uğur Bilgin eşi doğum yaptıktan sonra paylaşım yaptı.

Çiftin, dünyaya gelen erkek çocuklarına Yusuf adını verdikleri öğrenildi.