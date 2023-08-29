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  4. Demet Akalın sonunda Acun Ilıcalı ile arasını düzeltti! Bomba haber

Demet Akalın sonunda Acun Ilıcalı ile arasını düzeltti! Bomba haber

29.08.2023 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demet Akalın sık sık eleştirdiği Acun Ilıcalı'yla sonunda arasını düzetti. Akalın sosyal medya hesabından Acun Ilıcalı ile pozunu paylaşarak "Hayırlı olsun diyelim mi?" yazınca olay oldu. İddialara göre Akalın TV8'e transfer oldu. Zuhal Topal da benzer şekilde Ilıcalı ile arasını düzelterek TV8'de yayın yapmaya başlamıştı.

Acun Ilıcalı'nın kanalında yer alan yarışmaları sık sık eleştiren Demet Akalın Şeyma Subaşı'ya da eleştirilerde bulunarak dikkat çekiyordu. Akalın daha önce ise "Acun ile aramız limoni" demişti.

Uzun süredir Ilıcalı ile arasının mesafeli olduğu iddiaları sonrası şarkıcıdan bomba bir paylaşım geldi.

Instagram hesabından Acun Ilıcalı ile bir fotoğrafını paylaşan Demet Akalın, "Hayırlı olsun diyelim mi?" notunu yazarak TV8'i ve hayat arkadaşı Okan Kurt'u etiketledi.

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GÜNDÜZ KUŞAĞINDA PROGRAM

Ünlü ismin paylaşımına Özgür Aras, Nagihan Karadere, Eda Karabulut, Pelin Sabancı ve Nil Karataş'tan tebrik yorumu geldi.

PopBizde'nin iddiasına göre şarkıcı Acun Ilıcalı'nın kanalına transfer oldu. Akalın'ın TV8'de öğleden sonra yayınlanacak gündüz kuşağı programında yer alacağı iddia edildi.

Öte yandan Beyaz TV'de programından diğer sunucularla anlaşamadığı için ayrılan Seren Serengil, Akalın'ı uyararak "Aşkım çok mutlu oldum hayırlı uğurlu olsun. Bir mavi boncuk koy kem gözlerin nazarı değmesin" dedi.

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